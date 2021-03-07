شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن قرب الانتهاء من محطة الصرف بأوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن قرب الانتهاء من محطة مياه الصرف الصحى بالصفيرة بأوسيم مشدداً على سرعة إجراء العمل التجريبى وبدء العمل الفعلى بها فور الإنتهاء.

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء مجلس النواب عن دوائر كرداسة ومنشأة القناطر وأوسيم، مشيراً إلى أنه جارى تدعيم المستشفيات المختلفة بالإحتياجات اللازمة من الأطباء بكافة التخصصات ومواجهة النقص العددي للأطباء بالوحدات الصحية بقرى مركز منشأة القناطر وتوفير كافة المعدات والمستلزمات الطبية.

كما وجه مدير مديرية التربية والتعليم بسد النقص بالمدارس التي تعانى من نقص بأعداد المدرسين ببعض المواد الدراسيه.

وأضاف أنه اتساقاً مع إتجاه الدولة نحو التنمية المستدامة فإنه يجرى الأن العمل على إحلال جميع اللمبات الصوديوم بلمبات ليد موفرة لتحسين مستوى الإنارة بمختلف القطاعات.

كما وجة المحافظ رؤساء المراكز والمدن وهيئة النظافة بتحرير محاضر فورية للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات في الشوارع والترع.

وطالب كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ضرورة سير العمل للأمام مشدداً على عدم إمتلاك رفاهية الوقت ويجب العمل على خدمة المواطن على مدار الساعة لافتاً إلى أن المرحلة تتطلب القتال من الجميع وأنه لا مجال للتقاعس.