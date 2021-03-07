شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يجتمع بأعضاء النواب.. ويعد بالرد علي طلباتهم خلال 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأعضاء مجلس النواب عن دوائر كرداسة وإمبابة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر بحضور نائبي المحافظ والسكرتير العام ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية.

واستمع لطلبات النواب بنطاق دوائرهم في مختلف القطاعات، موجهاً الأجهزة المعنية بضرورة الرد على الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب خلال موعد أقصاه 72 ساعة.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الدولة للارتقاء بالريف المصرى من خلال مايتم تنفيذه من مشروعات والتى يأتى على رأسها المشروع القومى لتبطين الترع والذى يعد نقلة حضارية وطفرة حقيقية نحو الحفاظ على موارد الدولة المائية والإرتقاء بالمظهر الجمالى للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وطالب كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ضرورة سير العمل للأمام مشدداً على عدم إمتلاك رفاهية الوقت ويجب العمل على خدمة المواطن على مدار الساعة لافتاً إلى أن المرحلة تتطلب القتال من الجميع وأنه لا مجال للتقاعس.