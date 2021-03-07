شكرا لقرائتكم خبر عن 3019 طالبًا بـ«الثاني الثانوي» يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ عدد 3019 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي العام بشعبتيها العلمي والأدبي في أداء امتحان نصف العام في مادتي الفيزياء والتاريخ بشمال سيناء، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان، أن طلبة الصف الثاني الثانوي العام يؤدون الامتحانات إلكترونيًا في 29 مدرسة ثانوية على مستوي المحافظة عن طريق الجهاز اللوحي «التابلت».

أشار رضوان، إلى تخصيص فريق لتقديم الدعم الفني والرد على الشكاوى التي تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، حيث يضم الفريق عددًا من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.

ولفت رضوان، إلى توقيع الكشف الطبي على الطلاب عن طريق الكواشف الحرارية قبل دخول لجان الامتحان، وإتباع الإجراءات الاحترازية ودخول الطلبة إلى لجان الامتحانات بالكمامة الواقية.

أعلن رضوان، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.