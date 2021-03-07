شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة في امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد لجان امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية الأزهرية والصف الثاني الثانوي الأزهري بشمال سيناء، إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء ، أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان المواد الثقافية، بينما يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي للقسم الأدبي امتحان اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمواطنة، ويؤدى طلاب القسم العلمي امتحان الفيزياء والكيمياء والأحياء.

أشار أبو القاسم إلي تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول الطلبة إلى لجان الامتحانات بعد توقيع الكشف الطبي عليهم عن طريق الكواشف الحرارية، وتطهير ورش لجان الامتحانات والحفاظ على التباعد بين الطلبة داخل اللجان، وارتداء الكمامات الواقية.

بدوره، أكد إبراهيم الفحام، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة، أن عدد طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية يبلغ 1925 طالبا وطالبة، بينما عدد طلاب المرحلة الثانوية يبلغ 665 طالبا وطالبة.