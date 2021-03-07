شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحان الشهادة الإعدادية وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، امتحان الفصل الدراسي الأول «نصف العام» للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية»، المجمع متعدد التخصصات.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تطهير وتعقيم اللجان الامتحانية، وتزويدها بوسائل الراحة المناسبة للطلاب من إنارة جيدة وتهوية مناسبة، بجانب تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة داخل اللجان، واستخدام الكاشف الحراري للكشف على الطلبة قبل دخول لجان الامتحان .

أضاف رضوان، أنه يؤدي الامتحان عدد 8 آلاف و690 طالبًا وطالبة في مختلف مدارس المحافظة..مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة لحل أي مشكلات طارئة.

أشار رضوان إلى أن الامتحان لمدة ساعتين، وهو عبارة عن ورقة إمتحانية تضم عددا من أسئلة الاختيار من متعدد موزعة على جميع المواد الدراسية التي تضاف إلى المجموع، لافتًا إلى أن أسئلة الامتحان في مستوي الطالب المتوسط.