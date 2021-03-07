شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. افتتاح معرض التكوين المهني والأسر المنتجة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح سعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، غدًا الاثنين، معرض التكوين المهني والأسر المنتجة بالعريش، والذي يقام على مدار 4 أيام، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكدت محمود، على مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة ودار رعاية الأيتام في المعرض، الذي يضم عدد من المنتجات السيناوية وأشغال الإبرة والحرف اليدوية، بهدف تسويق المنتجات الخاصة بالمرأة السيناوية.

وأضافت مني جمعة، مدير مركز أعداد الاسر المنتجة بالعريش، أن المعرض يتضمن منتجات الجمعيات والأسر المنتجة في المنازل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتجة في المنازل والمنتجات اليدوية والبيئية والمنزلية وكل ما يتعلق بأعمال الخياطة المنزلية من انتاج الملابس وفنون التطريز ومشغولات الكورشيه والحرف اليدوية البسيطة وزيت الزيتون والأعشاب السيناوية كالمرمرية والزعتر والعصائر وغيرها من من المنتجات.

أشارت جمعة إلى أن المعرض يتضمن أيضًا المنتجات الخاصة بالتكوين المهنى المتمثلة في الأشغال الخشبية من غرف الأطفال والكبار وأثاث الحضانات ومكاتب وغيرها، ويهدف المعرض إلى تقديم الخدمة للمرأة المعيلة المنتجة في المنازل بتوفير مكان لعرض منتجاتها، إذ يستقبل أي معروضات خاصة بالأسر من أشغال يدوية وتطريز والثوب السيناوى والمأكولات والمخللات والمخبوزات.