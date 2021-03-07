شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير لجان الامتحانات بمدارس شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بالعريش، برش وتطهير لجان الامتحانات، بالتزامن مع امتحانات نصف العام الدراسي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس، صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة، أنه تم تطهير المعهد الفني للتمريض وعدد من المدارس بمدينة العريش، وقاعة المؤتمرات الكبري في دار الضيافة بالعريش، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشار العدوي.

وأضاف حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن طلبة الشهادة الإعدادية يؤدون اليوم الامتحان المجمع بينما يؤدي طلبة الصف الثاني الثانوي العام الامتحان في مادتي الفيزياء والتاريخ، بجانب تواصل امتحانات النقل للدبلومات الفنية.

رش لجان الامتحانات بالعريش

رش لجان الامتحانات بالعريش