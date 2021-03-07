شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقد أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص اللجنة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة وصرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية وفق قواعد الاستحقاق التي تضمن وصول المنحة لمستحقيها والتنسيق مع كافة الجهات والوزارات الشريكة لتسهيل عمليات الصرف من البريد والبنك الزراعى المصرى والمحافظ الالكترونية على التليفون المحمول.

وأضافت وزيرة التخطيط أن اختيار موعد الصرف محكوم بعدة محددات أهمها التنسيق مع جهات الصرف لضمان عدم التكدسات وإجراء الصرف وفق اشتراطات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، والتى تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر ‏أخرى، تخفيفاً للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة‎.‎

وفقا للبيانات الرسمية التي أكدتها وزارة القوى العاملة، فإنه بلغ أعداد المستحقين لصرف العمالة غير المنتظمة 1.5 مليون مواطن، خلال الثلاثة أشهر الأولى في عام 2020، بينما وصلت خلال الفترة الأخيرة خلال الشهر الجاري إلى 1.7 عامل، حيث بلغت قيمة الصرف 800 مليون جنيه مصري.