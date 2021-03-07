شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة تؤكد إسهام التحول الرقمى فى اكتشاف وعلاج أخطاء الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء محمد السيسي، أن مركز إصدار فواتير الاستهلاك الخاص بالشركة تم تطويره على أعلى مستوى، مؤكدا أن هناك تنسيقا تاما مع الشركة المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لإصدار فاتورة معبرة عن استهلاك المواطن.

وأضاف رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عملية التطوير والتحول الرقمى التى يقودها الدكتور محمد شاكر ساهمت فى تراجع نسب شكاوى المواطنين من مشاكل فواتير الاستهلاك، لافتا إلى أن منظومة القراءات حاليا تعتمد على أحدث أساليب التكنولوجيا من خلال الاعتماد على التطبيقات الحديثة.

وأوضح رئيس شركة جنوب القاهرة، أن التحول الرقمى بالشركة كان له دور كبير فى كشف عدد كبير من الأخطاء التى تم معالجتها لتقديم خدمة مميزة للمواطنين والحفاظ على حق الدولة.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أكد أن الأخطاء في إصدار فواتير الاستهلاك حاليا أصبح ضعيفا جدا ، كاشفا أن عملية اصدار الفواتير أصبحت تعتمد بنسبة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة و تراجع العنصر البشري.

و أضاف شاكر فى تصريحات سابقة ، أن منظومة العمل الخاصة بإصدار فواتير الاستهلاك أصبحت تعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا ، لافتا إلى أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء يتم من خلال برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال التقاط صورة للعداد وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.