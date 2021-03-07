شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي،اليوم، الامتحان في مادتي «الفيزياء» للشعبة العلمية و«التاريخ» للشعبة الأدبية إلكتررنيا علي التابلت.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السماح لطلاب الصف الأول الثانوي باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة والاستعانة به خلال الامتحان الذي يعقد بنظام open book.

ويؤدي طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، الامتحان بالفترة الأولي من الساعة التاسعة صباحا .

ويؤدي طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء الامتحان في الفترة الثانية من الساعه 10 صباحا .

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتي 11 مارس المقبل.