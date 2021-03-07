شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي على المواطنين بالعريش مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم فريق من أطباء المعهد القومى للقلب، بالكشف الطبى على الحالات المواطنين وإجراء العمليات الجراحية، مجانًا، في مستشفي العريش العام، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع مديرية الصحة بشمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الفريق يضم كلا من الدكتور سعيد يس مرجان، استشارى القلب والقسطرة بالمعهد، محمد محمود السيد نوار، أخصائي القلب، محمد ناصر بدر، فنى أشعة، ومحمد منير عبد الودود أخصائى تمريض ومنسق الفريق.

وأشار محمد صلاح، مدير التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، إلى أن الفريق متواجد في وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام ، وأن زيارات الفرق الطبية من معهد القلب مستمرة أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المستشفى والمعهد.

قال صلاح، أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء (مستشفى العريش العام) والمعهد القومى للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى عن طريق أطباء المعهد.