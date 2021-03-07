شكرا لقرائتكم خبر عن «عين شمس» من أفضل 200 جامعة على العالم في مجال علوم الفضاء حسب تصنيف QS والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة أحرزت تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات العلمية، مؤكداً أن الجامعة حصلت على ترتيب متقدم في 14 مجال من بين المجالات المختلفة للتصنيف.

وقال المتيني، أن التصنيف شهد ظهور الجامعة لأول مرة في مجالي (العلوم الاجتماعية والإدارة- إدارة الأعمال والدراسات)، إلى جانب إرتقاء الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة في مجال علوم الفضاء متقدمة بذلك أكثر من 200 مركزًا عن العام الماضى، كما حافظت الجامعة على مراكزها المتقدمة ضمن أفضل 500 جامعة في باقى مجالات التصنيف.

وأضاف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف العام على ملف التصنيف العالمي للجامعة أن منظمة ال QS هي مؤسسة تهدف إلى تصنيف أفضل 1000 جامعة حول العالم من خلال تطبيق عدة معايير خاصة من أهما السمعة الأكاديمية والإمكانيات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيلها لخريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمي الدولي للجامعة، ويقوم القائمين على هذا التصنيف بمتابعة أداء الجامعات سنويا للتحقق من مدى جدية الجامعة في تحديث مؤشراتها ومدى كفاءة المؤسسة التعليمية لإدراجها ضمن تقييم المؤسسة.

وأوضح الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن إدارة الجامعة تعطى لملف التصنيف الدولي أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، للنهوض بالتقييم الدولي للجامعة.