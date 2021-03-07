شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر الأحد 7-3-2021 .. وتوقعات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات يوم أمس السبت استقرارًا عند مستويات الأسعار فى ختام تعاملات يوم الجمعة، ولم تشهد تغيرًا يذكر، وكان الحركات السعرية يوم السبت لا تتجاوز جنيهًا واحدًا صعودًا وهبوطاً، وذلك خلال فترة عطلة البورصات العالمية التى تستمر اليوم، ونقدم فيما يلي سعر الذهب اليوم في مصر خلال يوم الأحد 7-3-2021، والذى يوافق أيضًا عطلة في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأحد 7-3-2021

مازالت أسعار الذهب اليوم فى مصر مستقرة حول ذات الأسعار في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، وكانت أسعار الذهب في مصر اليوم كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فى مصر 859 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 فى مصر اليوم 751 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18 فى مصر 644 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم 6008 جنيهات.

سعر أونصة الذهب اليوم فى مصر تصل إلي 26690 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم فى مصر يصل إلي نحو 858 ألف جنيه.

توقعات أسعار الذهب اليوم

يتوقع أن تستمر أسعار الذهب اليوم فى مصر في نفس حالة الاستقرار طوال تعاملات اليوم في ظل عطلة البورصات العالمية، والتى توافق يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وتعتبر البورصات العالمية هي المؤثر الرئيسي في الحركات السعرية للذهب صعودًا وهبوطًا، ويتوقع أن تستمر حالة الاستقرار حتى بدء عمل البورصات العالمية مع بداية صباح يوم الإثنين، وعليه فإن توقعات أسعار الذهب اليوم ان تكون الحركات السعرية خلال تعاملات اليوم ترتفع وتنخفض في مدي أكثر من جنيهين.

وتحدد أسعار الذهب في أي دولة عمومًا 3 محددات أولها القوي الشرائية في السوق المحلية، أو ما يطلق عليه قوي العرض والطلب، وأيضًا مستوي سعر الدولار والذى يرتبط سعره بعلاقة عكسية مع سعر الذهب، وكلما ارتفع سعر الذهب انخفض الدولار، والعكس صحيح أيضًا، هذا بالإضافة إلي المحدد الثالث وهو أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات البورصات العالمية للتعاملات المباشرة والتعاقدات الآجلة.

أسعار الذهب عالميًا فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي

شهدت أسعار الذهب عالميًا حالة فريدة فى نهاية يوم عمل الجمعة والذي يوافق ختام تعاملات البورصات العالمية الأسبوع الماضي، وارتفع سعر الذهب فى التعاملات الفورية بينما انخفضت أسعاره بالنسبة للعقود الآجلة.

كان سعر الذهب للتعاملات الفورية فى ختام تعاملات يوم الجمعة 1700.06 دولار، في حين كان سعر الفتح 1697.04 دولار، وكانت الأسعار تتحرك في نطاق سعري خلال تعاملات الجمعة 20.39 دولار؛ وتراوح بين 1687.17 دولار 1707.56 دولار.

وانخفض سعر الذهب للتعاملات الآجلة على انخفاض يوم الجمعة ووصل إلي 1698 دولار، بينما كان سعر الفتح في ذات اليوم 1695.60 دولار، وتحركت الأسعار خلال ذلك اليوم في نطاف سعري يبلغ 21.55 دولار، وتراوحت الأسعار بين 1684.05 دولار و1705.60 دولار.

وشهد سعر الذهب للعقود الآجلة في البورصات العالمية انخفاضًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي من السعر الافتتاحي في بداية أسبوع عمل البورصة الأسبوع الماضي يوم الإثنين 1-3-2021 بلغ 1732.80 دولار وانخفض إلي 1698 دولار فى ختام التعاملات يوم الجمعة بانخفاض بلغ 34.8 دولار خلال تعاملات الأسبوع.

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