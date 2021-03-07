شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: تيسيرات جديدة للمواطنين بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تقديم تيسيرات جديدة للمواطنين من أبناء مركز ومدينة الشيخ زويد، خلال الفترة القادمة.

وأعلن المحافظ، في تصريح له، عن إعادة فتح الطرق بالشيخ زويد للتيسير على المواطنين بعد الاطمئنان على الحالة الأمنية بالمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة فتح الجزء الشمال من المدينة وإعادة الشوارع والميادين إلى وضعها الطبيعى وإزالة السواتر لإتاحة السير بجوار مجلس المدينة وقسم الشرطة والسوق وغيرها.

ولفت المحافظ إلى العمل على تطوير المدينة أسوة بما يتم بمدينة العريش، إلى جانب بحث باقى مطالب المواطنين للعمل على تحقيقها، مؤكدا افتتاح عيادة طبية تابعة للقوات المسلحة في قرية الجورة لتوفير الرعاية الطبية لأهالى القرية والقرى المجاورة.