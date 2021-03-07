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حبوكة مديرًا لتحسين البيئة وقويدر رئيسا لحي المساعيد بالعريش

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، حركة تنقلات بين العاملين في المجلس والإحياء التابعة.

وشملت الحركة تكليف أحمد عبد المحسن حبوكة، رئيسًا لإدارة تحسين البيئة بالمجلس، وأحمد عواد قويدر رئيسًا لحي المساعيد بالعريش.

وأكد رئيس مركز ومدينة العريش، أن ذلك يأتي في اطار ضخ دماء جديدة، ولصالح المواطن السيناوي من أبناء مدينة العريش.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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