شكرا لقرائتكم خبر عن حبوكة مديرًا لتحسين البيئة وقويدر رئيسا لحي المساعيد بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، حركة تنقلات بين العاملين في المجلس والإحياء التابعة.

وشملت الحركة تكليف أحمد عبد المحسن حبوكة، رئيسًا لإدارة تحسين البيئة بالمجلس، وأحمد عواد قويدر رئيسًا لحي المساعيد بالعريش.

وأكد رئيس مركز ومدينة العريش، أن ذلك يأتي في اطار ضخ دماء جديدة، ولصالح المواطن السيناوي من أبناء مدينة العريش.