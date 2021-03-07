شكرا لقرائتكم خبر عن فى التباعد حياة.. جامعة القاهرة تعلن 18 نصيحة للطلاب فى امتحانات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت جامعة القاهرة خطة شاملة لإتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول، تحت رئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بداية من عمليات تنظيم دخول وخروج الطلاب، إضافة إلى إجراءات الوقاية من كورونا داخل الحرم الجامعى، كما علقت الجامعة لافتات تحت شعار" فى التباعد حياة" تضمنت مجموعة من النصائح والارشادات للطلاب خلال الامتحانات:-

1- التواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة

2- احضار الكارنيه الجامعى

3- الالتزام بارتداء الكمامة

4- الدخول من بوابات التعقيم

5- اتباع العلامات الإرشادية

6- التوجه إلى المكان المخصص للامتحان دون تدافع أو تزاحم

7- الالتزام بالتباعد الاجتماعى

8- ترك مسافة بين الطالب والآخر 2 متر عن الدخول والخروج

9- تجنب المصافحة

10- تجنب لمس الوجه

11- استخدام المطهرات لغسل اليدين

12- عدم التجمع قبل الامتحان أو بعده

13- لن يسمح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان

14- التوقع فى كشف الحضور والانصراف بالقلم الخاص

15- عدم تبادل الأدوات المكتبية والشخصية مع الغير

16- احضار الاحتياجات الشخصية

17- السماح بمغادرة لجنة الامتحان دون التقيد بمرور نصف الوقت

18- مغادرة الجامعة فور الانتهاء من أداء الامتحان دون تدافع أو تزاحم.