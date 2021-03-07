كورونا في 24 ساعة| 588 إصابة وطريقة الحصول على اللقاح.. وتحذير من أثر خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 143575 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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