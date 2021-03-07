حوادث الأسبوع| تطورات حادث الكريمات المروع وتفاصيل سقوط طبيب النساء المزيف

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

لمعرفة السبب.. النيابة: ندب مهندسين فنيين من المرور لفحص سيارتي حادث طريق الكريمات

لإجراء تحليل مخدرات.. النيابة: عرض السائق المتسبب في حادث "الكريمات" على الطب الشرعي

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

النيابة العامة تأمر بحبس قائد السيارة النقل بحادث الكريمات

"مشهد مأساوي".. 9 أطفال لقوا حتفهم في حادث الكريمات

نقل جثامين ضحايا حادث الكريمات إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف

"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات

كشف ملابسات تغيب فتاتين بالدقهلية.. التحريات: خلافات أسرية وراء اختفائهما

"حولوا الشقة لمطبخ حشيش".. عصابة تصنيع "الكيف" في قبضة مباحث مدينة بدر

جريمة العشيق والزوجة.. كشف لغز مقتل عربي بالحوامدية

"فتح 3 عيادات في حلوان".. كواليس القبض على طبيب النساء المزيف ومساعدته بالصف

ارتكبوا 19 حادث.. ضبط 5 تشكيلات عصابية في يوم واحد

"مراته كانت في الامتحان".. تفاصيل ذبح "عريس السلام"

جرح ذبحي بالرقبة.. استمرار حبس عاطل بتهمة قتل نجل خالته في السلام

الداخلية تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني

الداخلية تُنعش خزينة الدولة بأكثر من 14.9مليار جنيه خلال شهر

الداخلية: تحرير 736 ألف مخالفة والكشف على 30 ألف من قائدي السيارات خلال شهر

أمن القاهرة يعيد طفلا ضل الطريق لأهليته بمصر الجديدة

بزعم توفير فرص عمل.. سقوط ربة منزل استولت على أموال المواطنين في المنوفية

جهود الداخلية في 30 يومًا.. تنفيذ 2.2 مليون حكم قضائي وضبط 4946 قطعة سلاح

التراجع عن الاستقالة.. حُكم دستوري في صالح العُمّال

استدلّت بالمسلمين.. الدستورية تؤيد تقديم الجدة للأم في حضانة الصغير "للمسيحيين"

منعًا لتلاعب الإرهابيين.. حُكم بتأييد عدم وقف تنفيذ العقوبة لـ"بائع المصحف دون ترخيص"

ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد