شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة تعلن انطلاق الترم الثانى بالكلية 20 مارس بنظام التعليم الهجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، بدء الفصل الدراسى الثانى بالكيلة يوم 20 مارس الجارى، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها 18 مارس ، موضحا أن الكلية بالتزامن مع إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول ، انهت استعدادات انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وإعداد جداول المحاضرات.

وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن الكلية ستطبق نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث سيكون نظام الدراسة بالتبادل بين الحضور المباشر والتعليم عن بعد من خلال منصة جامعة القاهرة" بلاك بورد" وذلك فى سبيل تحقيق الوقاية من كورونا وخطة جامعة القاهرة نحو التحول إلى جامعة ذكية.

وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية بدأت أعمال الكنترول لتصحيح المواد التى أجريت امتحاناتها، وذلك حتى تكون الكلية جاهزة لإعلان النتائج مع بداية الفصل الدراسى الثانى.

واختتمت جامعة القاهرة الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، الخميس الماضى والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.