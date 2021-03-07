شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجرى إدارة المرور تفويج السيارات بالطرق أثناء الشبورة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظهور شبورة كثيفة خلال الأيام المقبلة، قامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بنشر سيارات الإغاثة بالطرق، حيث يقوم رجال المرور بأعمال تفويج ببعض المحاور، عن طريق تجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.

وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها الإدارة العامة للمرور بتجميع السيارات بجميع الطرق وتقوم سيارتان عليهما فنار بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم، ويقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات ويتم الانتقال إليها بشكل سريع.

وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، بالطرق السريعة، وقامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، بتكثيف تواجد الخدمات، أهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.