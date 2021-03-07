شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متعلقات ضحايا حادث طريق الكريمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر طاقم من مرفق الإسعاف ببني سويف، على بعض العمولات النقدية والمشغولات الذهبية، وبعض المتعلقات الخاصة بضحايا ومصابي حادث طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، والذي وقع، مساء الجمعة، وراح ضحيته 20 شخصًا وأصيب 3 آخرون.

وقام طاقم الإسعاف برئاسة ممدوح سيد، مسؤول اسعاف بنى سويف، بتسليم المقتنيات والمشغولات الذهبية والعمولات النقدية التي عُثر عليه بموقع الحادث للأمانات في المستشفى، والتي تضمنت: 3 غويشة وقرط وخاتم وأسورة من الذهب، وهاتف محمول وساعة يد، و441 جنيها و10 ريالات سعودية و10 دولارات أمريكية و200 بيسة عماني.

كان طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، شهد حادثًا مأسويًا، مساء الجمعة، إثر تصادم سيارة نقل «تريلا» محملة بالرمال «طفلة» بسيارة أجرة «ميكروباص»، بنفق الزعفرانة القديم، إتجاه بوابة الكريمات، بالطريق الصحراوي الشرقي إتجاه بني سويف، نتج عنه وفاة 20 شخصًا وإصابة 3 آخرون، ونقلتهم سيارات إسعاف من محافظتي بني سويف والجيزة إلى مستشفيات بني سويف التخصصي وأطفيح بالجيزة.