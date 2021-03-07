شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: مرسي لم يهتم بأزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم لا يقبل بعطش الشعبين المصري والسوداني بسبب سد النهضة، مؤكدًا أن مصر لا زالت متمسكة بالمسار العاقل الذي تعمل به السياسة المصرية.

وتابع خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: "عندما تولى الرئيس السيسي في 2014 كانت كرة النار مشتعلة ومحاولات حلها كانت صبيانية".

وأردف: "محمد مرسي لم يعط أي اهتمام لأزمة سد النهضة، ولم يعتبر للموضوع وزن حقيقي"، مردفًا: «لحسن حظي لم أكن من الدبلوماسية الشعبية التي شكلها الإخوان للسفر إلى إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة».