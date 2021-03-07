شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" فرصة ذهبية لتحسين الخدمات بالريف المصرى.. اعرف أبرز المستهدفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تكثيف جهودها لتنفيذ مبادرة حياة كريمة على الأرض وإحداث التنمية المستهدفة للقرى والريف المصرى، حيث يستهدف إحداث تغيير شامل بالقرى الأكثر احتياجا، وتطمح المبادرة لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة والتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة للقضاء للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.

وتعمل المبادرة على تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تستهدف تغيير وجه القرى، ودعم الفئات البسيطة وغير القادرة على وجه التحديد، وتساهم بقوة فى النهوض بمستوى البنية التحتية حتى يشعر المواطن بهذا الفرق.

ولرفع مستوى معيشة المواطن، تعمل كافة الوزارات على بحث آليات تحسين الخدمات بمختلف القرى، ونرصد أبرز المستهدفات كالتالى:

- يستهدف إنشاء مجتمعات خدمية تضم (فصول مدارس ذكية ومراكز شباب).

- إنشاء 57 وحدة صحية جديدة، و40 مركزاً طبياً جديداً.

- ‏استمرار تقديم خدمات الرعاية الأساسية من خلال 120 مستشفى تكامل.

- من المخطط إنشاء 122 نقطة إسعاف جديدة، وتطوير القائم .

- توفير 510 ‏عيادات متنقلة كقوافل طبية بالتخصصات الطبية المختلفة.

- رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركزا إداريا.

- ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت.

- تطوير كافة مكاتب البريد بمراكز المبادرة البالغ عددها 878 مكتبا.

- تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد آلف برج.

- يستهدف تحسين الشبكات الكهربائية فى 150 مركزا بتكلفة تصل إلى 66 مليار.

- التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية وزيادة الحضانات والمدارس المجتمعية.

- فتح مراكز تأهيل لذوى الإعاقة خاصة وأن 10.8% منهم بالريف غير متعلمين.

- توسيع تغطية شبكات الصرف الصحى وتحسين جودة مياه الشرب.