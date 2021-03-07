شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وشروط الزى وفق لائحة الانضباط المدرسى بعد منع طلاب من الدخول والان مع تفاصيل الخبر
- عدم ارتداء الملابس التي تتنافى مع القيم المجتمعية.
- ألا تكون الملابس جاذبة للانتباه على نحو غير ملائم.
- الملبس الجيد والعناية بالمظهر الشخصي هي عناصر أساسية في عملية التعلم.
- يجب أن يرتدي الطلاب زيهم بأناقة نظيفًا، مهندمًا.
- يجب أن تكون الأحذية أو الصنادل مربوطة أو مثبتة بشكل صحيح.
- لا يجب ارتداء أحذية قد تشكل خطرًا على السلامة.
- يجب أن يكون الشعر نظيفا وصحيًا ويصفف.
- ألا تشتمل الملابس على صور وكتابات ورموز وغيرها.
- لائحة الزي تنطبق على أى أنشطة ترعاها المدرسة في أي ساعة أو موقع يشترك فيه الطلاب بشكل مباشر.
- تحديد شروط زي أخرى في أي عمل مدرسي أو نشاط.
- تنطبق متطلبات الزي على جميع الطلاب ما لم يتم منح استثناءات بسبب إعاقة.
- الزى المدرسى يساعد على الالتزام بالواجب لدى الطلبة تجاه المدرسة والمجتمع.
- الزى عبارة عن بنطلون وقميص وبلوفر فى الشتاء وقميص وبنطلون حسب لون المرحلة الدراسية.