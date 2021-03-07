شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وشروط الزى وفق لائحة الانضباط المدرسى بعد منع طلاب من الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت واقعة دخول طالب بالصف الثانى الاعدادى بمدرسة فى الجيزة لجنة الامتحان ببنطلون مقطوع ردود فعل كبيرة لمخالفة الطالب لائحة الانضباط المدرسى، نرصد فى التقرير التالى، ضوابط وشروط الزى وفق لائحة الانضباط المدرسى.

- عدم ارتداء الملابس التي تتنافى مع القيم المجتمعية.

- ألا تكون الملابس جاذبة للانتباه على نحو غير ملائم.

- الملبس الجيد والعناية بالمظهر الشخصي هي عناصر أساسية في عملية التعلم.

- يجب أن يرتدي الطلاب زيهم بأناقة نظيفًا، مهندمًا.

- يجب أن تكون الأحذية أو الصنادل مربوطة أو مثبتة بشكل صحيح.

- لا يجب ارتداء أحذية قد تشكل خطرًا على السلامة.

- يجب أن يكون الشعر نظيفا وصحيًا ويصفف.

- ألا تشتمل الملابس على صور وكتابات ورموز وغيرها.

- لائحة الزي تنطبق على أى أنشطة ترعاها المدرسة في أي ساعة أو موقع يشترك فيه الطلاب بشكل مباشر.

- تحديد شروط زي أخرى في أي عمل مدرسي أو نشاط.

- تنطبق متطلبات الزي على جميع الطلاب ما لم يتم منح استثناءات بسبب إعاقة.

- الزى المدرسى يساعد على الالتزام بالواجب لدى الطلبة تجاه المدرسة والمجتمع.

- الزى عبارة عن بنطلون وقميص وبلوفر فى الشتاء وقميص وبنطلون حسب لون المرحلة الدراسية.