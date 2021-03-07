​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بالإسراع في إحالة مشروع قانون إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج إلى مجلس النواب؛ لإقراره ومناقشته داخل اللجان النوعية والجلسات العامة للبرلمان.

وقال قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء والسفير سامح شكري وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هذا الصندوق له أهميته الكبرى في حل المشكلات المتعددة التي يتعرض إليها العديد من المصريين بالخارج؛ خصوصًا في ما يتعلق بنقل جثامين المصريين بالخارج، الذين يتعرضون إلى حوادث مفاجئة .

ولفت النائب إلى أن هناك أيضًا بعض المصريين بالخارج الذين يتعرضون إلى مشكلات مزمنة في العمل داخل مختلف مؤسسات الإنتاج بعدد من دول العالم تؤدي إلى توقفهم عن العمل بعد فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم في العودة إلى مصر؛ بسبب عدم توافر المبالغ المالية لديهم للعودة وعدم قدرتهم المالية حتى على شراء تذاكر الطيران للعودة.

وأشاد النائب بالنجاحات التي حققتها السفيرة نبيلة مكرم في حل مثل هذه المشكلات، إلا أنها لا تزال حلولًا مؤقتة ومسكنات وقتية.

وأكد قاسم أن وجود هذا الصندوق أصبح مطلبًا عاجلًا لجميع المصريين بالخارج الذين لن يترددون لحظة في تقديم جميع الدعم المالي لهذا الصندوق في إطار ترسيخ مبدأ التكافل المجتمعي بين جميع أبناء مصر بالخارج، إضافة إلى الموارد المالية الأخرى والمتعددة لدعم هذا الصندوق؛ وفي مقدمتها إدراج مبالغ مالية داخل الموازنة العامة للدولة وغيرها من مصادر التمويل الأخرى؛ مثل التبرعات والمنح والهبات وتخصيص رسوم من الراغبين في السفر للعمل بالخارج وغيرها من المصادر الأخرى والتي ستعود بالفائدة عليهم في نهاية المطاف.

وقال النائب محمود قاسم إن السفيرة نبيلة مكرم، أكدت، في بيانها أمام مجلس النواب في جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، منذ أكثر من شهر، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون رعاية المصريين بالخارج، متسائلًا عن أسباب تأخر الحكومة في إرساله للبرلمان.

وأضاف قاسم أن إنشاء هذا الصندوق من جهة سيأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطتها لرعاية والاهتمام بكل المصريين بالخارج؛ بل وإنشاء وزارة مستقلة لشؤونهم ورعايتهم، ومن جهة أخرى فهو مطلب قومي وشعبي لحل تلك الإشكاليات الدائمة التكرار والتي أفرزتها التجارب القائمة من مشكلة العالقين المتكررة ونقل الجثامين والمعاشات وغيرها من المشكلات الأخرى فتوفير هذا الصندوق سيكون بمثابة صمام الأمان والملاذ الآمن لملايين المصريين بالخارج الذين يسعون وراء لقمة العيش.

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