شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: انتهينا من تطعيم 2200 مواطن بلقاح «كوورنا» خلال 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور جلال الشيشيني، معاون وزيرة الصحة والسكان للسياسات العامة الصحية، أنه تم الانتهاء من تطعيم نحو 2200 شخص من المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح «كورونا»، على مدار 3 أيام.

وأوضح الشيشيني، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، السبت: «هناك هدفًا من عدم الضغط على المراكز المخصصة لتلقي اللقاح خاصة وأن الاطقم الطبية لازالت في بداية تعاملها الأول مع منظومة التطعيم عبر السيستم الالكتروني، حيث يجري التسجيل منزليًا عبر الموقع الالكتروني أو عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص للغرض (18335) ويتم تحديد موعد حصول المواطن على اللقاح وفقًا لاولويات الحالة من جهة السن والامراض المزمنة».

ولفت إلى أن الصحة خصصت نحو 40 مركزًا طبيًا لتلقي اللقاح في نحو 27 محافظة، وأن الفترة التي تقع بين الجرعة الأولى والثانية بالنسبة للمواطنين الذين حصلوا على اللقاح تتوقف على نوعها، مضيفًا: «لدينا نوعين من اللقاحات الصيني سينوفارم ولقاح استرازيكيا والأول يتطلب فترة 21 يومًا بين الجرعتين الاولى والثانية بينما أسترازينيكا يتطلب ثلاثة أشهر مدة بين الجرعتين ومن ثم فإن موعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح تتوقف على نوعه».