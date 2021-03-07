شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: علاقتنا القوية مع أفريقيا انتهت بعد معاهدة كامب ديفيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر 30 يونيو ظُلمت بحسابات قديمة متوارثة في أفريقيا، التي كانت حتى ثمانينيات القرن الماضي جزءًا رئيسيًا من مهام الدولة المصرية.

وتابع عاشور، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «منذ 1980 كانت أفريقيا جزءًا عدائيًا للدولة المصرية حتى تولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية».

وأضاف: «قبل عام 1980 دخلت مصر العمق الافريقي بالدبلوماسية الشعبية والاقتصادية، ومنح الأزهر، والمنح التعليمية»، مؤكدا أنه في نهاية الستينيات كان نصف حكام أفريقيا من خريجي الجامعات المصرية، وثقافتهم وانتماءاتهم مصرية.

واستطرد: «كانت هناك علاقات قوية مع الدول الإفريقية، لكن تلك العلاقات انتهت بعد معاهدة كامب ديفيد، مؤكدًا أنه قبل الاتفاقية كانت كل الدول الأفريقية مع مصر باستثناء جنوب أفريقيا التي كانت مع إسرائيل».