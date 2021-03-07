شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 912 محضرا تموينيا بمراكز الأقصر خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المديرية حررت 912 محضرا ومخالفة تموينية منها 284 مخالفة ضد المخابز و595 قضية بالأسواق و33 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، خلال شهر فبراير.

وأضاف صلاح أنه تم ضبط 170 لتر بنزين يتم تجميعها بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء، وحيازة زيوت محرك بدون فواتير، كما تم ضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في مقررات تموينية من سلعة السكر بمبلغ 4538 جنيها ، كما تم تحرير محضر ضد مستودع دقيق بلدي مدعم ببندر الأقصر لاستيلائه على كمية دقيق قدرها 3070 كجم.