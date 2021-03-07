شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 581 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن مديرية الصحة نجحت في تطعيم 581 ألفا و78 طفلا بينهم 13 طفلا أجنبيا، ضد مرض شلل الأطفال.

يأتي ذلك في إطار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تم تنظيمها خلال الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس الحالي بنسبة 101% من إجمالى المستهدف تطعيمهم البالغ عددهم 579 ألفا و188 طفلا.

من جانبه، ذكر الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة بقنا، أن الحملة استهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات من خلال 226 فريقا ثابتا ومتنقلا، حيث قامت الفرق الطبية بزيارة الأطفال المستهدفين في جميع القرى والنجوع وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة .