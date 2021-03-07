شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل إنقاذ مركب صيد من جزيرة الجيثوم بالجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الجهات المعنية تلقت استغاثة من مركب تعرضت لثقب في خزان الوقود أدى إلى شحوط مركب صيد شرق الجونة، مساء الخميس.

وكشف حنفي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التواصل مع القوات البحرية وتم التحرك مباشرة لإنقاذ المركب الذي كان على متنه 11 صيادًا ويتواجد على مسافة 3 أميال بحري من الجونة.

وأشار حنفي إلى أنه تم التحدث مع قائد مركب الصيد، وكان بجانبه 3 مراكب صيد أخرى، لكنه كان في منطقة ظهر جزيرة الجيثوم، وحصل اصطدامًا في خزان الوقود للمركب في تلك الجزيرة، التي بها شعب مرجانية بكثافة.

وتابع أنه قام بطمأنة قائد مركب الصيد، وتم التواصل معه بداية من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس حتى العاشرة صباح يوم الجمعة.

واستطرد أن هناك صعوبات خلال عملية إنقاذ مركب الصيد، منها ارتفاع الأمواج، وسرعة وشدة الرياح، والتفاف الشباك الصيد حول موتور مركب الصيد.

وطالب محافظة البحر الأحمر من الصيادين بمتابعة الأرصاد الجوية، وما يتم إعلانه من أجل الحذر خلال الصيد في البحر، حماية لأرواحهم.