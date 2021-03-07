شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شوارع العزبة السودانية بمدينة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن استكمال رصف شوارع خلف عمارات زاهر جلال حتي العزبة السودانية مع الشوارع الفرعية لشارع المحطة وخلف مستشفي الاطفال والنسا، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة بناء على الخطابات الرسمية المرسلة من الشركات العاملة لمجلس المدينة.

وأكد جاب الله أنه جاري العمل في رصف شوارع العزبة السودانية ضمن خطة المدينة في إعادة الشئ لأصله بعد الانتهاء من الأرصفة وإزالة كل ما يعيق الاعمال التي لقت استجابة من الاهالي وتعاون لسرعة رصف الشوارع.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال حتي بعض شوارع علم الروم وبمحيط عمارات بورسعيد والروضة والسنوسية وجاري الانتهاء من طبقة الاساس تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتي الشوارع الفرعية خلف الاذاعة بناء على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه رئيس المدينة للشركات العاملة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في اعمال الرصف بشوارع الاحياء والعزب لمشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المدينة بالتزامن مع تمهيد الطرق الترابية بالجليدر لفتح شوارع مغلقة تيسيرا على سيارات المواطنين والطوارئ لحين رصف تلك المناطق .

يأتى ذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المدينة لسرعة الانتهاء منها طبقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المتفق عليها.