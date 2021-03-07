شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: نظام تقديم الإقرار الضريبي سيقلل من أشكال التهرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طلعت عبدالسلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن بيانات الإقرار الضريبي ملك للممول، حيث إن كل ممول حساباته لها أرقام محددة ولها مرجعية، مشيرا إلى أنه يجب حساب الإيردات بشكل جيد، وأن الإقرار الضريبي يتم فحصه في المرة التالية لاستقبال الإقرار.

وأضاف «عبدالسلام»، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن هناك وسائل عديدة يتم من خلالها طرح أشكال تقديم الإقرار الضريبي، موضحًا أن هناك فرق ومكاتب إرشاد ضريبي تساعد في تقديم الإقرار الضريب.

وأضاف أن التهرب الضريبي موجود وهناك إجراءات للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي، موضحًا أن نظام إقرار الضريبة سيقلل من التهرب الضريبي، من خلال الحصر والرقابة على كل التعاملات التجارية.