القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة عددا من المشروعات القومية لاستعادة الواجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى من خلال إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق جذب سياحى، ومن بين المشروعات الجارى تنفيذها، مشروع إعادة تكوير منطقة الفسطاط الواقعة خلف سور مجرى العيون بمصر القديمة.

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف غيرت الدولة شكل مدينة الفسطاط وتحويلها لمنطقة جذب سياحى والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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