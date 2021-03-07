شكرا لقرائتكم خبر عن «شعبة الذهب»: الذهب وصل لأدنى سعر.. و«اشتروا شبكة دلوقتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن انخفاض الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء لعدة أسباب، وان الصعود والانخفاض خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا والانتخابات الأمريكية وعدم الاستقرار، حيث إنه يتأثر بالأزمات ويرتفع في هذه الفترات، وكانت الحالة الاقتصادية متدهورة.

وأضاف «نجيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن التوصل للقاح كورونا خلق طمأنينة، والاقتصاد بدأ في النشاط، كما أن الأسهم الأمريكية بدأت في الارتفاع، مشيرًا إلى أن الذهب لن يستمر في الانخفاض، حيث وصل لأدنى سعر له، قائلا: «اللي عايز شبكة يشتري دلوقتي، والأسبوع المقبل سيبدأ الذهب في الصعود».

وأوضح أن أسعار الذهب ستبدأ في الصعود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الانخفاض لم يؤثر على السوق المصرية بسبب الحالة الاقتصادية الضعيفة في مصر، موضحًا أن هناك مشغولات ذهبية جديدة، وانخفاض السعر سيجعل المواطنون يقبلون على شراء الذهب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الذهب يستثمر في الذهب الخام لأن ليس به ضريبة، وهذا الوقت هو المناسب للاستثمار.