شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر في أوزبكستان تشارك في ختام فعاليات «الشهر المصري» بجامعة طشقند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت أميرة فهمي، سفيرة مصر في طشقند، في الاحتفال بختام فعاليات «الشهر المصري» الذي نظمته جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية بالتعاون مع السفارة المصرية في طشقند وجامعة حلوان، بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأوزبكستان.

كما التقت السفيرة على هامش الاحتفال بالدكتورة جولشيرا ريكسيفا رئيسة الجامعة، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون العلمى بين الجامعة والجامعات المصرية.

تضمنت فعاليات «الشهر المصري» عدة محاضرات نظمتها السفارة المصرية حول تاريخ السياسة الخارجية لمصر وطبيعة تطورها، والعلاقات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف لمصر، إلى جانب عدة محاضرات افتراضية قدمها أساتذة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لطلاب قسم السياحة الذي تم إنشاؤه مؤخراً في جامعة طشقند بشأن تطور وآفاق السياحة المصرية، والبنية التحتية السياحية القائمة، ودور التراث التاريخي والثقافي في تنمية السياحة، وتأثير جائحة كورونا على السياحة.