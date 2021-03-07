شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب واقعة العثور على 14 مليون جنيه في حسابه بالصدفة يكشف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد جاد الرب، المرشد السياحي الذي عثر على 14 مليون جنيه، إنه حصل على المبلغ من قبل إحدى شركات الترجمة التي يتعامل معها، وعثر على هذا المبلغ عن طريق الصدفة، حيث أن المكتب أرسل بالخطأ المبلغ، ولم يتأثر كثيرًا بالحصول على المبلغ ورد للشركة فورًا.

وأضاف «جاد الرب»، خلال مداخلة عبر «زووم» ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الشركة أرسلت له رسالة تعتذر عن الخطأ بأنهم أرسلوا رقم الفاتورة ولم يرسلوا المبلغ المستحق، مؤكد أنه فحص الحساب البنكي الخاص به للتعرف على وصول المبلغ الحساب الخاص به.

وأوضح أنه لم يحصل على أي نسبة مقابل إعادة المبلغ، مؤكدًا أن المكتب أرسل رسالة بخصم مبلغ الفاتورة من المبلغ الإجمالي وإعادة باقي المبلغ، مشيرًا إلى أن المبلغ مستمر في حسابه وينتظر موافقة محافظ البنك المركزي لإعادة المبلغ.