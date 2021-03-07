شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المبادرة المصرية السودانية: زيارة السيسي للسودان إنذار أخير لإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على يوسف الشريف، رئيس المبادرة الشعبية المصرية السودانية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان جاءت في وقت تاريخي وحرج، وهذه الزيارة أكدت على وحدة بين مصر والسودان.

واضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن أمن السودان لا يتجزأ من أمن مصر وهذه الزيارة تؤكد أن أمن مصر والسودان واحد، كما أن زيارة رئيس الأركان للسودان من أجل الوصول لدعم عسكري بين البلدان.

وأوضح أن هذه الزيارة إنذار أخير لإثيوبيا بأن مصر والسودان لا تقبلان باستمرار طريقة عملها بالمحاورة والملء بدون أي اتفاق، مؤكدا أن عدم التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة يجعلنا نتخذ أسلوبا آخر تصاعديا في الأزمة.