شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب»: «المحامي الذي يتقاضى 100 ألف جنيه سنويا سيدفع 10 آلاف ضريبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة المرتبات تعتبر سنوية الحساب شهرية الأداء، أي أنه يتم الحصول عليها كل عام، مشيرًا إلى أن من يتخلى عن عمله من أجل امتهان عمل آخر سيلتزم بسداد ضريبة المرتبات، موضحًا أن العامل بنظام التبعية غير ملزم بسداد الضرائب.

وأضاف «محروس»، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن من يعمل بنشاط تجاري أو صناعي أو مهني يخضع لضريبة الدخل بالنظر للأرباح، موضحًا أن كل شخص طبيعي يمارس نشاطا بصفة مستقلة عليه تقديم الإقرار الضريبي قبل 31 مارس.

وأوضح أن العاملين بالمحاماة بشكل خاص أو كمحاسب أو كممثل، عليهم تقديم الإقرار الضريبي قبل 31 مارس، مشيرًا إلى أن المحامي الذي يتقاضى أتعابا سنوية 100 ألف، يتم حساب الضريبة من خلال ضرب حاصل إيرداته في 90%، متابعًا: «المحامي الذي يتقاضى 100 ألف جنيه سيدفع 10 الف جنيه كضريبة».