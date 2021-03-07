شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح هبوط أرضي في بيلا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا موسعا مع مدير منطقة بيلا لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس المسؤول عن الهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا، لبحث مشكلة هبوط أرضي ببيلا.



أفاد المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفرالشيخ أن المسؤولين في مرفق مياه الشرب ببيلا أبلغوه أنه بتاريخ 25/2/2021 حدث هبوط في خط انحدار صرف صحي قطر 15 بوصة بطول 12 متر أمام مدرسة الصنايع ببيلا، والواقع على مسار شارع الأهرام، ما تسبب في انسداد الخط وتضرر الأهالي بحي الصنايع، نظراً لخطورة الموقف فأنه يستدعي تغيير خط الانحدار بطول 12 متر وعمل غرفة تفتيش 2م ×2 م والمدة المتوقعة لنهو الأعمال هي شهر من تاريخ اليوم .



أوضح إصلاح الهبوط قائلا: «تم الاتفاق على بدء الأعمال اليوم مع التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي برد الشيء لأصله بنفس مواصفات الأعمال التي كانت موجودة في الطريق محل الحفر. والتزام مقاول العملية بتأمين وسلامة المرور وعمل إضاءة ليلية ولافتات تحذيرية قبل وبعد موقع العمل لتجنب أي حوادث، وكذلك لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل».