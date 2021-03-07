شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع ٥ صالات رياضية غير مرخصة وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة، اليوم السبت، لإغلاق الصالات الرياضية غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.

وقال اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط الاسكندرية، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٥ صالات غير مرخصة، ووضع الجمع الأحمر وختمه بختم حي وسط، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة، بحضور رئيس ومسؤول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي ومندوب مديرية الشباب والرياضة.

يشار إلى أن أحياء الإسكندرية تشن منذ يومين حملات مكبرة على صالات الألعاب الرياضية، غير مرخصة، وغير الملتتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ما أسفر عن غلق وتشميع ١٨ صالة رياضية حتى الآن.

