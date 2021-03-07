شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تعقد الاجتماع الأول للجنة الدواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، السبت، عن انعقاد أول اجتماع للجنة الدواء بمديرية الصحة بحضور الدكاترة عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات وأسماء محمد مصطفى مدير إدارة الصيدلة ومحمد نصر مدير التفتيش الصيدلي ومروة الخطيب مدير التموين الدوائي، وعبدالسلام تميرك مفتش الصيدلة الإكلينيكية.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مديرية الصحة تم التأكيد على العديد من التوصيات والتي من أهمها ضرورة عقد لجنة الدواء بالمستشفيات بشكل دوري مرة شهريا ولحين الحاجة ورفع تقرير الاجتماع لإدارة المستشفيات بالمديرية وإدارة الصيدلة وتفعيل دور لجان الدواء في تعزيز الاستخدام الآمن والرشيد للدواء والحد من الهدر في موارد الأدوية، تفعيلا لمنشور الاستخدام الرشيد قم ٢ لسنة ٢٠١٧ الصادر من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية وتفعيل دور لجان الدواء في وضع البروتوكولات والسياسات العلاجية الخاصة بكل مستشفى ومتابعة الآثار الجانبية ورصد الأخطاء الدوائية والعمل على تجنبها بمشاركة مختلف أعضاء الفريق الطبي.

وأضاف أن الاجتماع أكد على الإبلاغ عن أي مشاكل دوائية للجنة الدواء بالمديرية والتأكيد على تطبيق معايير الأمان لاستخدام الأدوية داخل المستشفيات ومتابعة التذاكر العلاجية لبروتوكول التعامل مع حالات «كوفيد-19» طبقا لبروتوكول العلاج المصري والتوجيه بتعزيز الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية داخل المستشفيات والوحدات الصحية المختلفة وإعداد سياسة علاجية وقائمة بالمضادات الحيوية لمرضي الخارجي والداخلي داخل كل وحدة علاجية ومتابعة اعتمادها وتطبيقها إضافة إلى مناقشة الأفكار المختلفة لتحسين شكل التذكرة العلاجية.