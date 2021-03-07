شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الأقصر»: 42.5 مليون جنيه قيمة صرف السلع التموينية لمقررات فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم صرف السلع التموينية لمقررات شهر فبراير 2021 بمبلغ قدره 42.5 مليون جنيه بنسبة 98.7% بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد.

كما تم توزيع وتسليم 780 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد .

وأضاف أنه تم رصد توفر جميع المواد البترولية «سولار ـ بنزين بأنواعه» من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع عدد 338362 أسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 14038 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.