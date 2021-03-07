شكرا لقرائتكم خبر عن «أنبا بشارة ياجميل».. مطران أبوقرقاص يرقص بالعصا مع صبي من ذوي الاحتياجات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، على التحطيب والرقص بالعصا مع صبي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك أثناء تفقده لرعية كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بمدينة الفكرية مركز أبوقرقاص.

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للمطران، وهو يرقص مبتهجا ممسكا بعصا في يده ثم أخذ يحطب معه بالعصا، والأهالي يلتفون حولهما ويهتفون «أنبا بشارة ياجميل»، وفي آخر الرقصة التي استمرت لنحو دقيقة، احتضن المطران الصبي في إشارة تعبر عن روح الإنسانية والحب والمودة.

وتباينت ردود الأفعال حول مقطع «الفيديو» الذي انتشر بشكل كبير عبر صفحات السوشيال ميديا.

وتستمر زيارة المطران حتى 10 مارس الجاري، وتشمل تفقد رعية نجع الدك، الهريف، مار جرجس والأم تريزا، وملكة السلام بالفكرية، ورعية يوسف الفكرية، ورعية أنبا أنطونيوس وأنبا بولا، وماري جرجس والقديس بولس وأم الرحمة بقرية منهري، وبني عبيد والبربا وبلنصوره، وقداس احتفالي داخل الكاتدرائية، كما يزور رعية طنطاوي وفانوس والفقاعي.