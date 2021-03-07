شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الخرطوم بمصر: السيسي يحمل هموم السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد إلياس، سفير السودان في مصر، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان اليوم أكبر دليل على تطور العلاقات المصرية السودانية، معقبا: زيارة الرئيس السيسي تعد تشريفا للخرطوم، وكنا ننتظرها.

وأضاف إلياس، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»: «الرئيس السيسي كان مرحبا به، فهو أخ وشقيق ويحمل هموم السودان مثلما يحمل هموم الشعب المصري»، معقبا: له كل الاحترام والتقدير من الشعب السوداني.

وتابع: «كان لا بد من البحث بعد تعثر المفاوضات فيما يخص سد النهضة، وعليه تم اقتراح آلية التفاوض؛ لتصبح رباعية تضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك من أجل الوصول إلى حل بين الدول الثلاث».