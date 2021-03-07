شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 192 ألفا ضد شلل الأطفال في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير الطب الوقائي بصحة الأقصر، عن تلقي 192885 طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين طعم سابين بنسبة 97.6% من المستهدف وذلك منذ انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من يوم 28 فبراير حتى 5 مارس 2021 تحت رعاية الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، والدكتورة إلهام محمد وكيلة المديرية.
وأشار الدكتور أحمد أبو العطا مدير مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، أنه شارك في الحملة أكثر من 675 فرقة (ثابتة- متحركة)، و128 مشرف لصيق و104 مشرفين وحدة صحية، و41 مشرف مديرية للإعداد والتنفيذ.
كما تقدم الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بالشكر لكل من شارك في نجاح الحملة من مراقبين صحيين وأطباء وتمريض وجميع الفئات المشاركة، ووصول الطعم لكل طفل على أرض محافظة الأقصر وما قدموه من جهد نحو الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.
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