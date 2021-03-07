شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 192 ألفا ضد شلل الأطفال في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير الطب الوقائي بصحة الأقصر، عن تلقي 192885 طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين طعم سابين بنسبة 97.6% من المستهدف وذلك منذ انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من يوم 28 فبراير حتى 5 مارس 2021 تحت رعاية الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، والدكتورة إلهام محمد وكيلة المديرية.

وأشار الدكتور أحمد أبو العطا مدير مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، أنه شارك في الحملة أكثر من 675 فرقة (ثابتة- متحركة)، و128 مشرف لصيق و104 مشرفين وحدة صحية، و41 مشرف مديرية للإعداد والتنفيذ.

كما تقدم الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بالشكر لكل من شارك في نجاح الحملة من مراقبين صحيين وأطباء وتمريض وجميع الفئات المشاركة، ووصول الطعم لكل طفل على أرض محافظة الأقصر وما قدموه من جهد نحو الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.