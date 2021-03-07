شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع ٣ منشآت بالإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول، اليوم السبت، حملة مكبرة بنطاق الحى لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وشارك في الحملة ممثلون من الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشؤون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.



توجهت الحملة إلى شارع مصطفى كامل، وشارع أديب معقد، وأمين حسونة، ونجع السلام، و١٦ الملك، الفلكى، وحسن رفعت، للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، ومحال الجزارة.

وقالت جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول، إن الحملة أسفرت عن إغلاق وتشميع عدد ٣ من المنشآت التجارية، و٣ «بارتيشن» داخل سوق تجاري، وتحصيل غرامات فورية بإجمالى ٢٠ ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى التحفظ على ٢١٥ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، وأخذ عينات من بعض المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، فضلا عن تحرير ١١ محضرا متنوعا ما بين عدم حمل شهادة صحية، وذبح خارج المجزر، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، والتحفظ.

شدد اللواء خالد جمعة السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، على أصحاب المحال التجارية، والكافيهات، بضرورى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث ارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين.