شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شفائها من «كورونا».. وزيرة الصناعة: الفيروس لا يستحق الاستهانة به وتجربتي معه صعبة جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن تجربتها مع الإصابة بفيروس كورونا كانت صعبة جدًا، موضحة أن فيروس كورونا لا يستحق الاستهانة به، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الإصابة بالفيروس ليست لها منهج، إذ أنها عانت كثيرًا خلال إصابتها بالفيروس، مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت الوزيرة إلى أنها واجهت الفيروس بطريقة قاسية ومؤلمة، حيث استمرت في العزل 3 اسابيع، مؤكدة أنها عادت إلى مكتبها لاستئناف العمل بعد الشفاء مباشرة.