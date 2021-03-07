شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الأقصر»: صرف 74.5 مليون رغيف خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر فبراير الماضي قامت المديرية بصرف كمية قدرها 74.5 مليون رغيف بمعدل يومي 2،6 مليون رغيف / يوم من خلال 306 مخابز، بخلاف صرف كمية قدرها 3779 طن دقيق بلدي بنسبة 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 591 مستودع دقيق على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1،30 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 61256 بطاقة تموينية، قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.