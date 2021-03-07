شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 46 شخصًا من الفئات المستحقة بلقاح كورونا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إجراءات تلقي المواطنين للقاح بمستشفى صدر أسوان، حيث تلقي ٤٦ مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، منذ بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، الذي بدأ الخميس الماضي، في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتم تخصيص مستشفي صدر أسوان كمركز على مستوى المحافظة لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها.



أشار «حنفي» إلى أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg، حيث تقوم وزارة الصحة بتقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها، لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح وفور توجه المواطن لمركز التطعيم .

أضاف أنه يتم مراجعة بيانات المواطن من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي والمواطنين الحاصلين على لقاح «سينوفارم» سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.