شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يحتفل بتلقى والدته صاحبة الـ92 عاما لقاح كورونا..وينصح أصدقاءه بالتطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من السعادة والطمأنينة سيطرت على أسر المواطنين من كبار السن بعد تلقيهم لقاح ضد فيروس كورونا فى إطار جهود الدولة لتوفير التطعيم لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من الإصابة بالفيروس التاجى، خاصة فى ظل الإجراءات السهلة التى توفرها الدولة، وحسن المعاملة من الأطقم الطبية بما يضمن راحة المواطنين.



المواطن أحمد سلامة بعد تلقى والدته لقاح كورونا بالإسكندرية

وفى هذا الإطار، أعرب المواطن أحمد سلامة، أحد سكان محافظة الإسكندرية، عن سعادته بعد تلقى والدته، صاحبة الـ92 عامًا، لقاح فيروس كورونا، موجهًا الشكر إلى الأطقم الطبية، على حسن المعاملة والرقى منذ لحظة استقبالهم وحتى حصول والدته على التطعيم.

ونشر المواطن السكندرى، صوره مع والدته، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، احتفالًا بهذه اللحظة، مشجعًا المواطنين على التوجه لتلقى اللقاح دون خوف أو قلق، وعلق على الصور، قائلا: "النهاردة ست الكل أخدت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.. وهى زى الفل ومبسوطة أوى.. اللقاح مجانى ومعاملة من الأطقم الطبية غاية فى الرقى".

كما توجه بالنصيحة إلى أصدقائه لتلقى اللقاح وعدم الإنصياع وراء الشائعات، حيث قال فى تدوينته على فيس بوك،: "بنصح كل أصدقائى بتلقى اللقاح وعدم التأثر بالإشاعات السلبية.. وأعلم أن كبار السن مناعتهم ضعيفة وهم أحوج لتلقى اللقاح.. أعمل اللى عليك وتوكل على الله".

وكانت وزارة الصحة والسكان بدأت فى تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، بعدما سجل أكثر من 160 ألف مواطن من الفئات الأولى بالتطعيم على الموقع الرسمى المخصص لهذا الغرض، حيث جرى تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

يشار إلى أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كان قد شهد صباح الخميس الماضى، إطلاق إشارة البدء لتلقى المواطنين للقاح "كوفيد 19"، بمركز طب أسرة العمراوى بمنطقة المنتزة الطبية، للفئات المستهدفة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والأطقم الطبية، وذلك من خلال فريقين من الأطباء، وذلك بتطعيم 300 مواطن من ضمن أكثر من 3000 مواطن قام بالحجز الإلكترونى لتلقى اللقاح على مستوى محافظة الاسكندرية.